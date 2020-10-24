حويلي: ننتظر الضمانات الدولية لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد القادر حويلي، أن المجلس لم يتسلم حتى الآن صورة رسمية من اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، مشيرا إلى أن المجلس سيقول كلمته عند استلامه صورة رسمية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واستطرد حويلي، في مداخلة هاتفية تابعتها ليبيا 24 أن ” المجلس يرحب بأي حوار واي اتفاق أو محادثات تهدف إلى حقن دماء الليبيين بصورة تمنع الاحتكاك بالمستقبل.

وأكد حويلي، أن الاتفاق وقع ولكن الجميع ينتظر الضمانات الدولية لهذه المسألة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24