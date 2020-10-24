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قنونو : لا نثق في نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد والضحية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

في أول تعليق  له على الاتفاق الشامل لوقف القتال في ليبيا ،قال العقيد محمد قنونو المتحدث الرسمي باسم علمية بركان الغضب إنه لا يثق في نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد و الضحية .و لا يتضمن محاسبة المتورطين  على ماوصفه بالعدوان على العاصمة و مدن الغرب الليبي و من أعطى لهم الاوامر .. و على راسهم قائد الجيش الوطني خليفة حفتر .

وأضاف قنونو في سلسلة تغريدات على تويتر “لا نثق في قدرة حفتر على اخراج اكثر من 5000 مرتزق من عناصر فاغنر و مثلهم من المرتزقة القادمين من سوريا و السودان و تشاد.. و لا نعتقد ان لهم القدرة على ان يطلبوا منهم هذا الطلب في الوقت الذي تواصل فيه فاغنر اقامة المعسكرات و التحصينات و حفر الخنادق” 

وقال في تغريدة أخرى “سرت و الجفرة اليوم بؤر تجمع للمرتزقة الأجانب التابعين لفاغنر من روسيا وسوريا.. والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. بعد طردها من العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة.. لتتحول سرت و الجفرة إلى أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم المجتمعي في ليبيا”. 

وأوضح قنونو في تغريدة أخرى أنه ينتظر تحقيقا أمميا يكشف للعالم  (ماوصفها)جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها قوات الجيش و جماعة الكاني في حق أهالي ترهونة .

وطالب قنونو  بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الاضطلاع بدورها و ارسال مراقبين الى سرت و الجفرة و براك لتحديد ومعرفة هويّة من يُنقلون من و الى هذه المناطق من مرتزقة سوريين و الاف العناصر من شركة فاغنر الامنية الروسية الخاصة على حد تعبيره. 

وبين قنونو أن من وصفهم بالمعتدين على طرابلس لم يتركوا جريمة محرمة في التشريعات المحلية والدولية إلا وارتكبوها ويجب فتح تحقيق لمحاسبة الضالعين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • العب بعيد ياميبون فامثالك من حريم السلطان ليس لهم مكان فالجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب سيستمر فى محاربة الكلاب والخونة الذين استنجدوا بالمحتل والمرتزقة لحمايتهم من الغضب الشعبى اتفووووه عليك حقير اتفه من الصراصير

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  • شين دخلك بالسلام ياميبون انت مجرد كلب مسعور ينبح على الفاضى ودورك انتهى وسترحل مع السراج لتعمل خادم عنده تلمع بيضانه وتمسح مؤخرته فانت موسخ لا تعيش الا فى جو قذر

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  • اشتقنا لطويسة شاهي بالنعناع من ايدك يا قنين امتي مولي للعالة العراس والماتم تو تكثر العام الجاي وتخدم وتطلع فلوس هلبة صحة ليك يا كشكوشةً

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