قنونو : لا نثق في نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد والضحية

في أول تعليق له على الاتفاق الشامل لوقف القتال في ليبيا ،قال العقيد محمد قنونو المتحدث الرسمي باسم علمية بركان الغضب إنه لا يثق في نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد و الضحية .و لا يتضمن محاسبة المتورطين على ماوصفه بالعدوان على العاصمة و مدن الغرب الليبي و من أعطى لهم الاوامر .. و على راسهم قائد الجيش الوطني خليفة حفتر .

وأضاف قنونو في سلسلة تغريدات على تويتر “لا نثق في قدرة حفتر على اخراج اكثر من 5000 مرتزق من عناصر فاغنر و مثلهم من المرتزقة القادمين من سوريا و السودان و تشاد.. و لا نعتقد ان لهم القدرة على ان يطلبوا منهم هذا الطلب في الوقت الذي تواصل فيه فاغنر اقامة المعسكرات و التحصينات و حفر الخنادق”

وقال في تغريدة أخرى “سرت و الجفرة اليوم بؤر تجمع للمرتزقة الأجانب التابعين لفاغنر من روسيا وسوريا.. والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. بعد طردها من العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة.. لتتحول سرت و الجفرة إلى أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم المجتمعي في ليبيا”.

وأوضح قنونو في تغريدة أخرى أنه ينتظر تحقيقا أمميا يكشف للعالم (ماوصفها)جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها قوات الجيش و جماعة الكاني في حق أهالي ترهونة .

وطالب قنونو بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الاضطلاع بدورها و ارسال مراقبين الى سرت و الجفرة و براك لتحديد ومعرفة هويّة من يُنقلون من و الى هذه المناطق من مرتزقة سوريين و الاف العناصر من شركة فاغنر الامنية الروسية الخاصة على حد تعبيره.

وبين قنونو أن من وصفهم بالمعتدين على طرابلس لم يتركوا جريمة محرمة في التشريعات المحلية والدولية إلا وارتكبوها ويجب فتح تحقيق لمحاسبة الضالعين.