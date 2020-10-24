رويترز: عودة الإنتاج بحقل النافورة النفطي الليبي

نقلت وكالة رويترز اليوم السبت عن مصادر تأكيدها عودة الإنتاج بحقل النافورة النفطي الليبي، على حد قولها.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أمس الجمعة رفع حالة “القوة القاهرة” عن ميناءين نفطيين، هما السدرة ورأس لانوف في شرق البلاد، وذلك بعد إغلاق استمر لنحو عشرة أشهر.

وقالت “المؤسسة الوطنية للنفط” في بيان على موقعها الالكتروني: “نعلن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف اعتباراً من اليوم (الجمعة)، وأعطيت التعليمات لمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات”.

وتوقعت المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق ارتفاع الإنتاج إلى 800 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين وتخطيه المليون برميل خلال 4 أسابيع.

ونوهت في ختام بيانها إلى أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة والميزانيات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة، يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة، ولا يمكن الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل عمليات الإغلاق.