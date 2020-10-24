عودة الانتاج الليبي تتسبب في هبوط أسعار النفط

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

24 October, 2020

سجل النفط انخفاضا أمس الجمعة بنحو 2% منهيا أسبوعا من التراجع ، مبقيا عينا تترقب زيادة في إمدادات الخام الليبي في مواجهة توجس بشأن الطلب الناجمة عن التشديد في إجراءات مواجهة وباء كيوفيد 19 في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي التفاصيل كانت أسعار الخام قد هبطت بعد بيان للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اعلنت فيه أنها رفعت حالة القوة القاهرة على الصادرات ، وإن الإنتاج قد يبلغ مليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع بينما على جانب الخام الأميركي جرت تسوية عند 39.85 دولار للبرميل، بنزول 79 سنتا بما يعادل 1.9%. وجرت تسوية خام برنت عند 41.77 دولار للبرميل، بتراجع 69 سنتا، أو 1.6% ، وعلى أساس أسبوعي، فقد الخام الأميركي 2.5% وخسرت عقود برنت 2.7%.

ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم روسيا ومنظمة البلدان المصدرة ، الإنتاج لمليوني برميل يوميا في يناير 2021.