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أردوغان : إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضعيف المصداقية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضعيف المصداقية وستظهر الأيام مدى صموده.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، عقب أدائه صلاة امس الجمعة في أحد المساجد بمدينة إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا ضعيف المصداقية.

وتشير مادة من اتفاق جنيف الى تجميد كل الاتفاقيات العسكرية تحت ” شعار التدريب ” وهو الستار الذي تتواجد به تركيا عسكريًا في ليبيا .

وأوضح  أردوغان أن الاتفاق تم على مستوى مندوبين أحدهما يمثل من أسماه ” الانقلابي حفتر ” والآخر قائد عسكري من مصراتة يمثل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج الذي استقال مؤخرًا.

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا “ليس اتفاقا على أعلى مستوى وستُظهر الأيام مدى صموده”.

وفيما يخص ما تردد حول التوافق بشأن انسحاب المرتزقة، قال أردوغان :” لا نعلم مدى صحة (قرار) انسحاب المرتزقة من هناك في غضون 3 أشهر”.

وترجمت تركيا اليوم رفض أردوغان بأول خرق لاتفاق جنيف الذي ينص على وقف عمليات التدريب الاجنبية فورًا ورحيل المدربين وهو الستار الذي تتخذه انقرة للتمركز في غرب ليبيا .

ولاقى اتفاق جنيف بين اللجنة العسكرية الممثلة لكل من القيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوفاق ترحيبًا دوليًا وإقليميًا واسعًا بإستثناء تركيا .

ورحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية ومصر والإمارات والبحرين وتونس و ألمانيا والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية بحرارة بهذا الإتفاق مهنأة الأمم المتحدة الذي يسرته بهذا الإنجاز .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • متخلف عقليا وقال عنه زعيم المعارضة انه يفكر بعقلية العصر الحجرى وقال عنه داود اوغلو رئيس الوزراء السابق ان اردوغان فضح تركيا فى الخارج فكلام المعتوه ليس له وزن ولم ينفذ اى وعد له من قبل وبعد رسم خطوط حمراء له فى كل مكان اصبح كلب اجرب غرقان ينبح على الفاضى

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