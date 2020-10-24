أردوغان : إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضعيف المصداقية

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضعيف المصداقية وستظهر الأيام مدى صموده.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، عقب أدائه صلاة امس الجمعة في أحد المساجد بمدينة إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا ضعيف المصداقية.

إتفاق #جنيف | النسخة الأصلية الملونة والموقعة بخط يد كل من (رئيس 5 القيادة العامة ) و (رئيس 5 الوفاق ) والمبعوثة ويليامز . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/v6B0yyUfke — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

وتشير مادة من اتفاق جنيف الى تجميد كل الاتفاقيات العسكرية تحت ” شعار التدريب ” وهو الستار الذي تتواجد به تركيا عسكريًا في ليبيا .

أردوغان يغرد وحيدًا خارج سرب المرحبين .. مادة حاسمة تكشف سبب امتعاضه من إتفاق جنيف . #ليبيا #المرصد https://t.co/PES2EqZr4x — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

وأوضح أردوغان أن الاتفاق تم على مستوى مندوبين أحدهما يمثل من أسماه ” الانقلابي حفتر ” والآخر قائد عسكري من مصراتة يمثل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج الذي استقال مؤخرًا.

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا “ليس اتفاقا على أعلى مستوى وستُظهر الأيام مدى صموده”.

النمروش يصف إتفاق جنيف بـ " المبدئي " ويحاول الإلتفاف على مادته الثانية . #ليبيا #المرصد https://t.co/fogsAuxuO3 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

وفيما يخص ما تردد حول التوافق بشأن انسحاب المرتزقة، قال أردوغان :” لا نعلم مدى صحة (قرار) انسحاب المرتزقة من هناك في غضون 3 أشهر”.

#تركيا تترجم رفض أردوغان لإتفاق جنيف @UNSMILibya بأول خرق لمادته الثانية .. تعرف عليها . #ليبيا #المرصد https://t.co/0HH2f3r6L1 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 24, 2020

وترجمت تركيا اليوم رفض أردوغان بأول خرق لاتفاق جنيف الذي ينص على وقف عمليات التدريب الاجنبية فورًا ورحيل المدربين وهو الستار الذي تتخذه انقرة للتمركز في غرب ليبيا .

عاجل | في أول خرق لإتفاق جنيف .. وزارة الدفاع التركية : تتواصل التدريبات للقوات المسلحة الليبية في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين حكومة الوفاق و #تركيا في نوفمبر الماضي . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/VFHkzf0TmR — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 24, 2020

ولاقى اتفاق جنيف بين اللجنة العسكرية الممثلة لكل من القيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوفاق ترحيبًا دوليًا وإقليميًا واسعًا بإستثناء تركيا .

ورحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية ومصر والإمارات والبحرين وتونس و ألمانيا والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية بحرارة بهذا الإتفاق مهنأة الأمم المتحدة الذي يسرته بهذا الإنجاز .

المرصد – متابعات

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