بمشاركة ممثلين عن «سيف القذافي».. «13 ليبي» يجتمعون في «لوزان» لبحث كيفية اختيار «الرئاسي والحكومة»

انطلق اليوم السبت اجتماع لجنة الصياغة في مدينة لوزان السويسرية للاتفاق على آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة، وتحديد الصلاحيات تمهيداً لحوار تونس السياسي يوم 9 نوفمبر المقبل.

وحصلت “الساعة 24” على قائمة المشاركين في الاجتماع، في وقت أكدت فيه مصادر أن الحاضرين غير مشمولين بالشرط الأممي الذي فرض على المشاركين في الحوار السياسي عدم تولي أي مناصب سيادية مستقبلاً.

“القائمة” ضمت محمد المنتصر ممثل عن وزير الداخلية في حكومة الوفاق، تاج الدين الرازقي المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي، حافظ قدور سفير حكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي، عبدالمجيد مليقطة ممثل عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، محمد أبوعجيلة ممثل عن سيف القذافي، مفتاح كشكر ممثل عن سيف القذافي، فائق دنة، مستشار اسامة الجويلي، ونزار كعوان ممثل حزب العدالة والبناء.

أضافت المصادر أن القائمة ضمت أيضاً، بشير الهوش ممثل عن مجلس الدولة، عبدالحميد دبيبة، سياسي من مصراتة، زياد دغيم، عن مجلس النواب، محمد اللافي عن مجلس الدولة، و سعيد كلا ممثلا عن مجلس الدولة.

كان الاجتماع الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، وعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و 8 و 9 سبتمبر 2020، قد أصدر بيانه الختامي للاجتماع التشاوري الليبي أيام 7-9 سبتمبر 2020، وذلك استجابة وتفاعلا مع آمال الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة ولمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الحساس الذي يعاني منه الشعب الليبي.

وأكد البيان الختامي، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه بناء على بياني وقف إطلاق النار الصادرين بتاريخ 21 أغسطس 2020 ، انعقد الاجتماع بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقصد استئناف مسار الحوار السياسي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته ” المرحلة التمهيدية للحل الشامل”.