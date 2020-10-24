مديرية أمن طرابلس: رجل في حالة سكر يقتل «مؤذنا» وتشكيل عصابي يغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، القبض على شخص قام بقتل مؤذن في مسجد السياحية؛ وكذلك القبض على تشكيل عصابي اغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها.

وأوضحت أنه في الواقعة الأولى، «أقدم ( ع.ع.م) على قتل(ص. ع.ج) و الذي كان يؤذن للصلاة الفجر بمسجد شعبية السياحية، إذ قام القاتل بإيقاف سيارته أمام المسجد وهو في حالة سكر ورافعا صوت المسجل، الأمر الذي دعا المؤذن لطلب منه لقفل المسجل، فما كان من الأخير إلا طعنه بواسطة سلاح أبيض ذو حدين في عنقه».

وأضافت، أن شقيق المجني عليه كان حاضرا ساعة وقوع الواقعة وتعرض هو الآخر للإصابة في الرأس، مشيرة إلى ورود معلومات من مركز شرطة غوط الشعال بأن أفراده تمكنوا من إلقاء القبض على القاتل الذي أقر بما نسب إليه من اتهامات، قبل أن تتخذ معه الإجراءات القانونية ويحال إلى النيابة العامة.

وفي الواقعة الثانية، أوضحت المديرية أن أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة تمكنوا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص وبينهما أخوين، «وذلك بعد أن وصلت إليها شكوى من شخص برفقة زوجته في 21 أكتوبر الجاري ضد مجموعة مسلحة مكونة من ستة أشخاص قامو بدخول الي منزله بقوة السلاح وسرقوا منه مبلغ مالي وقدره 1700 دينار وشاشه تلفزيون وهواتف نقال، كما قامو بخطف زوجته والاعتداء عليها واغتصابها».

وأشارت إلى أن أعضاء التحري بالمركز قاموا بالبحث وجمع المعلومات وتم ضبط المشتبه بهم، الذين اعترفوا بما نسب إليهم، واتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية و احيلوا للنيابة العامة.

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