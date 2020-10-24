الخليج العربي: تشغيل حقل النافورة النفطي

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن تشغيل حقل النافورة النفطي اليوم السبت بعد رفع القوة القاهرة عن ميناء الحريقة طبرق.

وبينت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه “بناء على التوجيهات الصادرة من قبل رئيس لجنة الإدارة المكلف لشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة لجميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للاستعداد والتجهيز للبدء في استئناف العمليات الإنتاجية بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والميناء الحريقة طبرق التابعة للشركة تم تشغيل حقل النافورة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط وذلك في زمن قياسي اليوم السبت.