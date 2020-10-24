ليبيا الان

«بيت المال»: اتفاق وقف النار «جيد» وسنلاحق الذين اقترفوا «جرائم ضد الإنسانية»

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم آمر ما تعرف بـ”غرفة عمليات سرت الجفرة” إبراهيم بيت المال، تمسكه بوقف إطلاق النار بعد الاتفاق الذي وقع في جنيف السويسرية أمس الجمعة.

“بيت المال” في في تصريحات صحفية، اليوم: ” متمسكون بوقف إطلاق النار وخرقه كان يحدث من الطرف الآخر، ونرحب بالانسحابات لو كانت ذات مصداقية مع ملاحقة المجرمين الذين اقترفوا جرائم ضد الإنسانية” على حد قوله.

وواصل “بيت المال” مزاعمه قائلاً: “نحن لسنا دعاة حرب ونريد وحدة ليبيا، ونزع الألغام مطلب أساسي، والاتفاق جيد إن طبق بالشكل الصحيح” في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعه أعضاء اللجنة العسكرية “5+5” في جنيف السويسرية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انتم ياعبد الله المال مشاركون فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية بالتعاون مع مجرم الحرب الدولى اردوغان فهو من نقل اسلحة وارهابيين من سوريا عبر طائرات وسفن مدنية وهذه جريمة حرب طبقا للقانون الدولى وقتل الجرحى بمستشفى غريان جريمة حرب ومجزرة براك الشط جريمة حرب وقصف الطائرات المسيرة لسيارات اسعاف جريمة حرب ولكننا لن نعول على المجتمع الدولى الفاسد لمحاسبتكم فهذا لن يحدث ولكننا نثق فى عدالة السماء وانكم كلاب النار الاشرار شهداكم وعلماؤكم الضالين ومن ينفق عليكم فى قطرائيل اول من تسعر بهم النار وقبل ان يدخلها ابليس
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

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  • رغم انكم مفسدون فى الارض وسفكتم الدماء ياغبياء وتستحقون اشد العقاب وهو حد الحرابة قال تعالى :-
    إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)
    وا
    لكن طالما تم توقيع اتفتاق سلام قبل ان يقدر عليكم الجيش الوطنى عفونا عنكم طبقا للاية التالية لاية الحرابة :-
    إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34)
    ارايتم عظمة الاسلام يااخوان الشيطان دين العفو والسماح .
    وراينا رسول الله يعفوا عن وحشى الذى قتل عمه حمزه فى غزوة احد ويعفوا عن قائد جيش المشركين فى غزوة عندما اسلم وهو خالد بن الوليد وراينا وحشى يقتل بعد ذلك مسيلمة الكذاب وخالد بن الوليد سيف الله المسلول !! عرفت يامهبول عظمة الاسلام دين العفو والسماح لايعرف صفات المنافقين امثالكم من فجر فى الخصام

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