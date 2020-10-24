«بيت المال»: اتفاق وقف النار «جيد» وسنلاحق الذين اقترفوا «جرائم ضد الإنسانية»

زعم آمر ما تعرف بـ”غرفة عمليات سرت الجفرة” إبراهيم بيت المال، تمسكه بوقف إطلاق النار بعد الاتفاق الذي وقع في جنيف السويسرية أمس الجمعة.

“بيت المال” في في تصريحات صحفية، اليوم: ” متمسكون بوقف إطلاق النار وخرقه كان يحدث من الطرف الآخر، ونرحب بالانسحابات لو كانت ذات مصداقية مع ملاحقة المجرمين الذين اقترفوا جرائم ضد الإنسانية” على حد قوله.

وواصل “بيت المال” مزاعمه قائلاً: “نحن لسنا دعاة حرب ونريد وحدة ليبيا، ونزع الألغام مطلب أساسي، والاتفاق جيد إن طبق بالشكل الصحيح” في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعه أعضاء اللجنة العسكرية “5+5” في جنيف السويسرية لوقف إطلاق النار في ليبيا.