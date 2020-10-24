“العرب اللندنية”: رفض إردوغان لاتفاق وقف إطلاق النار جاء كنتيجة للمناورات العسكرية الأخيرة قرب سرت

قالت صحيفة العرب اللندنية، اليوم السبت، إنه بينما ترفض تركيا استيعاب انتهاء مهمتها في ليبيا، والتي تقلق الكثير من الدول المؤثرة في الملف، تفاعل الليبيون بمزيج من الأمل والتشكيك بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بهدف تمهيد الطريق نحو حل سياسي للنزاع الطاحن الذي تشهده ليبيا، موضحة أنه في الوقت الذي رحب المراقبون بالاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة، إلا أن قلة منهم تراودهم أفكار بشأن الصعوبات التي تواجه تحويله إلى سلام دائم على الأرض.

وأكدت الصحيفة، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان برفض الاتفاق، لم تُفاجئ المتابعين للوضع في ليبيا، حيث سبق أن لوحت قيادات عسكرية ليبية مقربة من أنقرة باستئناف القتال بعد أن دفع وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش بتعزيزات عسكرية إلى عدد من المدن في المنطقة الغربية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل ذلك أجرت ميليشيات مصراتة التابعة لـ”الوفاق”، مناورات عسكرية قرب سرت، ما اعتُبِر بمثابة رسائل تركية لواشنطن والبعثة الأممية مفاداها أن أي محاولات لتهميشها سيتم الرد عليها باستئناف الحرب وبالتالي إجهاض جهود التسوية التي تقودها كل من رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز والسفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند.

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