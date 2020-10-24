تميم بعيو: نحن من يستطيع وضع حد للتدخلات في ليبيا

أكد مندوب ليبيا لدى البعثة الدائمة للأمم المتحدة بجنيف تميم مصطفى بعيو أن الليبيين فقط من يستطيع وضع حد للتدخلات والأطماع في بلادهم.

وقال بعيو في كلمته خلال لقاء عشاء على شرف اللجنة العسكرية المشتركة احتفاء باتفاق وقف إطلاق النار أن البيت الليبي سيصمد بعزيمة الليبيين على حل جميع خلافاتهم مضيفا “الاختلاف موجود في ليبيا بين شرقها وغربها وجنوبها ولكنه ما يميزها زما يعطي ليبيا قوتها في موقعها المميز وعبر التاريخ” مضيفا “رغم كل ما مررنا به وما مر به أجدادنا صمدت ليبيا بأهلها جميعا ونحن لا يجب أن ننسى أبدا تاريخ الأجداد المشرف.. نحن كلنا أشقاء من أرض وطن واحد ويجمعنا تاريخ قديم ومشرف وديننا الحنيف واحد ولذلك نحن فقط من يستطيع وضع حد للتدخلات والأطماع في وطننا”.

وأضاف “أحييكم اليوم لأنكم …ترسمون بداية لطريق المصالحة ولم الشمل ودرء الفتن وطي صفحة فتحت الباب للغرباء ولمن يسعى لتقسيمنا واستغلال مواردنا”.

وأردف “ندعم كل عملكم الذي تقومون به لكي تكون على رأس مخرجات الحوار وحدة وسيادة ليبيا والتأكيد على السلام وبناء الدولة ومؤسساتها ومنها الجيش الليبي القوي الذي يحمي ليبيا وحدودها ويحافظ على وحدة وسيادة ترابها ضد كل الطامعين والمتربصين”.