ليبيا تسجل 990 إصابة مؤكدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس في بيانه رقم 229 تسجيل 990 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثل للشفاء 346 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54 ألفا و346 حالة إصابة مؤكدة.

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