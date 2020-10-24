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ليبيا تسجل 990 إصابة مؤكدة بكورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس في بيانه رقم 229 تسجيل 990 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثل للشفاء 346 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54 ألفا و346 حالة إصابة مؤكدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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