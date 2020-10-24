روسيا: اتفاق وقف القتال بليبيا خطوة مهمة لتجاوز الأزمة بالبلاد

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا خطوة مهمة في طريق تجاوز الأزمة الحادة المزمنة في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في تعليق رسمي على توقيع المشاركون في مباحثات اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف على اتفاق لوقف القتال بين قوات الجيش وقوات الوفاق إن موسكو تعتبر هذا الحدث “خطوة مهمة في طريق تجاوز الأزمة الحادة المزمنة في ليبيا وبدء حوار سياسي شامل هدفه النهائي هو إعادة وحدة البلاد وإنشاء أجهزة حكومية فعالة وإحياء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية” بحسب روسيا اليوم.

وتابعت “ندعو جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام الدقيق بالاتفاقيات السلمية التي تم التوصل إليها في جنيف و”عدم السماح بالتقهقر إلى تناحر بين الأشقاء”.