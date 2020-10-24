اغتيال شاب في طرابلس على يد مسلحين

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مسلحين أقدموا على اغتيال شاب في مدينة طرابلس ولاذو بالفرار دون معرفة أسباب الجريمة.

وأضاف المصدر أن المسلحين يستقلون سيارة مدنية فتحوا النار على الشاب حازم حامد العابد الزنتاني من سكان مدينة الزنتان.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين استهدفوا الزنتاني أثناء تواجدة بالقرب من كوبري الحديد في العاصمة طرابلس ليلة الخميس الماضي.

ومنذ أيام أقدم مسلحين على تصفية شقيق آمر سرية “شهداء الركينة” في الزاوية التابعة لقوات حكومة الوفاق عبدالمنعم محمد الغويل.

وذكر مصدر مطلع أن الغويل من مواليد مارس 1988 ومن سكان منطقة الركينة بمدينة الزاوية، فتح عليه النار من قبل المسلحين أثناء تواجده بتلك المنطقة مساء الأحد الماضي.

وأكد المصدر أن مصادر من المدينة أشارت إلى أن المسلحين الذين أقدموا على تصفية الغويل تابعين لإحدى السرايا ضمن قوات الوفاق.

وأشار المصدر إلى أن آمر سرية “شهداء الركينة” يدعى عبدالرحمن محمد الغويل أصيب خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية ولايزال يتلقى العلاج في تركيا.

وسبقت هذه الجريمة تصفية أحد عناصر قوات الوفاق في طرابلس من قبل مسلحين يمنتصف شهر اكتوبرر الجاري

وأضاف المصدر ذاته أن المغدور به يدعى خالد المشوكة من مواليد فبراير 1994 ومن سكان منطقة سوق الجمعة وأحد عناصر كتيبة “النواصي” التابعة لحكومة الوفاق.

وأشار المصدر إلى أن المسلحون استهدفوا “المشوكة” عندما كان برفقة عنصر آخر مما عرضه للإصابة.