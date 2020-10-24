العباني: الخوف يراود الجميع بأن الميليشيات المدعومة من تركيا وقطر لن تلتزم بوقف إطلاق النار

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، اليوم السبت، إنه عظيم جدًا أن يتم وقف إطلاق النار، والأعظم من ذلك كله أن تنتهي الحرب اللعينة بين الأخوة المتحاربين، فبالرغم من أن إطلاق النار تم وقفه من حوالي ثلاثة أشهر مضت، إلا أن ما جرى التوقيع عليه مؤخرًا يؤكد الحاجة إلى مثل هذا القرار لتحديد الآليات والماكينزمات التي يتطلب من الطرفين اتخاذها أو الالتزام بها لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأوضح العباني، أنه يجب تسخير وقف إطلاق النار في تسهيل الحياة المدنية من تسهيل التنقل بين المدن، وفرض الآمن والإفراج عن المعتقلين والمختطفين على الهوية، كما يجب أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى خلق بيئة مواتية لمزيد من فتح آفاق للحلول السلمية والمصالحة، ونزع فتيل الحرب.

وأكد العباني، أنه مع كل ذلك فإن الخوف يراود الجميع بأن الميليشيات في المنطقة الغربية وخاصة تلك التابعة للإخوان والمدعومة من تركيا وقطر، سوف لن تكون قادرة على الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع عليه لأنه سيؤثر في مصالحهم، حيث أنه تضمن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

كما أكد العباني، أن هذا الاتفاق خطوة هامة في خفض حدة التوتر بين الليبيين، كما أنه سيؤدي إلى طرد المرتزقة والقوات الأجنبية، ويلغي الاتفاقات الأمنية الظالمة، وبالتالي فإن الدول الراعية للإرهاب لا يروق لها هكذا اتفاقات بين الليبيين، وستعمل من خلال الميليشيات التى تدور في فلكها على اختراق كل ما يتم الاتفاق عليه بين الليبيين.

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