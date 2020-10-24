اجتماع «لوزان».. لماذا اكتفى بـ«تيار سيف القذافي» واستبعد بقية «أنصار النظام السابق»؟

تساءل عدد من المتابعين للشأن الليبي عن قيام الأمم المتحدة، باستدعاء تيار سيف الإسلام القذافي، لتمثيل أنصار النظام السابق في الحوار السياسي، في حين تم استبعاد حركات وتيارات أخرى، منها جبهة النضال الوطني الليبية بقيادة أحمد قذاف الدم، والحركة الوطنية الشعبية الليبية بقيادة مصطفى الزائدي، وأنصار النظام الجماهيري بقيادة علي الأحول رئيس مجلس قبائل ليبيا الأسبق، ومؤتمر القبائل والمدن الليبية برئاسة البريني العجيلي، سفير ليبيا الأسبق في إسبانيا وكدليل إضافي على إصرار الأمم المتحدة على تمثيل تيار “سيف الإسلام القذافي” فقط.

عهدت إليه أيضاً بتمثيله في محادثات لجنة الصياغة المنعقدة اليوم في مدينة لوزان السويسرية للاتفاق على آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة، وتحديد الصلاحيات تمهيداً لحوار تونس السياسي يوم 9 نوفمبر المقبل، وهو ما أثار استياء أنصار النظام السابق الممثلين بحركات وجبهات سياسية، ومنهم “الزائدي” الذي خرج في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” مشككاً في آلية اختيار المشاركين بالحوار السياسي، وما إذا كانوا يمثلون فعلاً أطرافاً ليبية.

وقال “الزائدي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “عقولنا ليست من قش، ولسنا أطفالا لنخذع بقطع حلوى.. تسربت وثيقة حول ضوابط وأليات إختيار من سيتولون إدارة الدولة في المرحلة الإنتقالية الجديدة جدا جداً، ولن تكون الألية مفضوحة كسابقاتها عندما أخرج ليون ورقة من جيبه فاجأت المفاوضين قبل المتابعين طيلة عامين “.

“الزائدي” أضاف قائلاً: “أهم أسباب طرحها في نظري هو التغطية على أسئلة بديهية وجوهرية !أهمها : من هم أعضاء لجنة الحوار الذين سيطبقون هذه الألية؟.. من رشحهم؟.. من عينهم؟.. هل يمثلون أطرافا حقيقية؟.. هل يمثلون جهات ليبية فعلا ام يمثلون من سماهم ، مركز الحوار والبعثة ؟، وهل سيدافعون على مصالح ليبيا ام مصالح الدول المحركة لمركز الحوار والبعثة ؟، وهل الأزمة تكمن في رئيس ونائبين ورئيس وزراء بصلاحيات عند حلها تخرج ليبيا من محنتها؟”.

وتابع “الزائدي” قائلاً: “نتساءل فقط من باب العلم بالشئ، رغم سهولة الإجابة لكني أعلم ان لا أحد سيجيب مع قناعتي بوجود شخصيات وطنية ستكون لسبب او أخر ضمن لجنة الحوار لكني أجزم أنهم لن يستطيعوا تغيير أمر مرسوم بعناية، دعوتي لهم عندما تصلون الى يقين ، لا تلطخوا أيديكم بحبر سيكتب مواثيق تكبل شعبكم ربما لعقود “.

وضمت “القائمة” المدعوة لحوار “لوزان” محمد المنتصر ممثل عن وزير الداخلية في حكومة الوفاق، وتاج الدين الرازقي المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي، حافظ قدور سفير حكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي، عبدالمجيد مليقطة ممثل عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، محمد أبوعجيلة ممثل عن سيف الإسلام القذافي، مفتاح كشكر ممثل عن سيف الإسلام القذافي، فائق دنة، مستشار اسامة الجويلي، ونزار كعوان ممثل حزب العدالة والبناء.

أضافت المصادر أن “القائمة” ضمت أيضاً، بشير الهوش ممثل عن مجلس الدولة، عبدالحميد دبيبة، سياسي من مصراتة، زياد دغيم، عن مجلس النواب، محمد اللافي عن مجلس الدولة، و سعيد كلا ممثلا عن مجلس الدولة.

وانطلق اليوم السبت اجتماع لجنة الصياغة في مدينة لوزان السويسرية للاتفاق على آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة، وتحديد الصلاحيات تمهيداً لحوار تونس السياسي يوم 9 نوفمبر وأكدت مصادر أن الحاضرين غير مشمولين بالشرط الأممي الذي فرض على المشاركين في الحوار السياسي عدم تولي أي مناصب سيادية مستقبلاً.

كان الاجتماع الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، وعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و 8 و 9 سبتمبر 2020، قد أصدر بيانه الختامي للاجتماع التشاوري الليبي أيام 7-9 سبتمبر 2020، وذلك استجابة وتفاعلا مع آمال الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة ولمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الحساس الذي يعاني منه الشعب الليبي.

وأكد البيان الختامي، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه بناء على بياني وقف إطلاق النار الصادرين بتاريخ 21 أغسطس 2020، انعقد الاجتماع بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقصد استئناف مسار الحوار السياسي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته ” المرحلة التمهيدية للحل الشامل”.