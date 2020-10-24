وزارة العمل: تجهيز معمل للتدريب على برامج حفظ وصناعة الأغذية

باشر المركز الليبي الكوري بوزارة العمل والتأهيل في تجهيز معمل تدريب الباحثات عن العمل على برامج حفظ وصناعة الأغذية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أن المركز بدء الدورات التدريبية للراغبات في الانخراط بمجال تصنيع الأغذية خلال الشهر القادم، موضحة أن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات لممارسات تصنيع الغذاء وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بهذه الصناعات، من حيث التصنيع الجيد، النظافة الشخصية، سلامة وجودة الغذاء، حساب تكاليف الإنتاج، المتطلبات الصحية للعاملين في قطاع الغذاء.

وأوضحت وزارة العمل أن المتدربات سيتمكن من خلال المعرفة والمهارات المكتسبة خلال التدريب، نظريًا وعمليًا، من تحسين وتوسيع أنشطة صناعة الغذاء بهدف خلق فرص عمل لهن.

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لاتفاق التعاون مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تم تدريب عدد من النساء المتخصصات في صناعة الغذاء في أحد المصانع بتونس خلال العام الماضي 2019، لتقمن بتدريب الباحثات عن العمل الرغبات في التدريب على صناعة وحفظ الأغذية.

وكان المركز الليبي الكوري تسلم خلال اليومين الماضيين أجهزة ومعدات المعمل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.