المركز الوطني ينظم دورة تدريبية في غريان حول آلية التعامل مع الفيروس 

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض دورة تدريبية تنشيطية بمدينة غريان لفرق الرصد والاستجابة السريعة حول مستجدات جائحة كورونا.

وتهدف الدورة التي استمرت يومين وشارك فيها أربعة وخمسون عنصرا من فرق الرصد من الأطباء وفنيي الصحة العامة والمختبرات إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة الأوبئة، وتعريف المشاركين بأدوات وأنشطة تقصي الأوبئة والتعامل معها.

هذا وشارك في الدورة التي جاءت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعض العناصر المسؤولة عن إدخال البيانات في بلديات غريان وما جاورها.

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