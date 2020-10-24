البكوش: الأجسام الموجودة حاليًا لم تمنح البلاد شيئًا سوى حروب وفساد وخلافات طوال 5 سنوات

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إنّ أيّ خطوات يتم الاتفاق عليها هي مرّحب بها، خاصّة خطوة فتح الطرق بين جميع مناطق ليبيا؛ لأنها تصب في مصلحة أهالي الجنوب.

البكوش أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنّ مهام لجنة الحوار 5+5 تتمثّل بالاتفاق على وقف اطلاق النار وفصل القوات ووضع آلية للمراقبة.

وأضاف: “يبدو أن هناك صعوبة في التوصّل إلى النقطتين الأخيرتين وأعتقد أن الصعوبة انبثقت من أن الجميع بانتظار معرفة تضاريس الحل السياسي قبل الموافقة على آلية فصل السلطات، الروس لن ينسحبوا من سرت والجفرة قبل أن يعرفوا إلى أين سيصل الحلّ السياسي”.

وأكّد على أنّ الليبيين يقفون اليوم أمام منعطف خطير، إما التوجه لمسار وضع الثقة في الأجسام الموجودة حاليًا والتي لم تمنح البلاد شيئًا سوى حروب وفساد وخلافات طوال الـ 5 سنوات، والآخر مسار يضع ثقته في الشعب ليختار أشخاصًا جددًا عبر الانتخابات لقيادة البلاد.

كما شدّد على ضرورة أن تتوصّل الأجسام الحالية لتوافق أو انتخابات لتجديد الشرعية، وعقبها يترك الخيار للشعب لاختيار جسم يشكّل حكومة تنكوقراط تتعامل مع احتكار الدولة للسلاح، وتتوصّل لاتفاق اقتصادي لتقاسم الدولة بطريقة عادلة ، حسب قوله.

واختتم قائلا : “يجب تقديم مقترح محدّد، مجلس النواب من يمثله؟ زياد دغيم وعبد المجيد مليقطة، مليقطة ليس عضوًا في مجلس النواب، ومن هم في مجلس طرابلس يتجاهلهم خالد المشري ومجلس الدولة ويجلسون مع مليقطة”.

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