قرقاش: كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة مستقرة

رحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا قائلا إن كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة مستقرة.

وقال قرقاش في تغريدة له بموقع “تويتر” “الأخبار المشجعة من ليبيا الشقيقة تتوالى ومعها تتسع فسحة الأمل بتسوية سياسية قادمة تجمع الليبيين بعد طول اقتتال، وفي هذا السياق نرحب بالإعلان عن الوقف الدائم لإطلاق النار بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق، كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة ومستقرة.

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واتفق أعضاء اللجنة العسكرية الليبية 5+5 خلال لقاء جنيف أمس الجمعة على الوقف الفوري لإطلاق النار وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.