الخارجية الروسية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار وتدعو طرفي النزاع الليبي للتمسك به

أشادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حكومة الوفاق غير المعتمدة، والجيش برعاية الأمم المتحدة.

و من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر الاتفاق خطوة مهمة في طريق تجاوز الأزمة الليبية وبدء حوار سياسي شامل هدفه النهائي هو إعادة وحدة البلاد وإنشاء أجهزة حكومية فعالة وإحياء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية”.

و دعت زاخاروفا جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام الدقيق بالاتفاقيات السلمية التي تم التوصل إليها في جنيف وعدم السماح بالرجوع مرة أخرى إلى القتال بينهم.

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