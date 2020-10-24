مؤسسة النفط: إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية ودخولها للعمل بمصفاة الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية ودخولها للعمل بمصفاة الزاوية بطاقة إنتاجية بلغت 60000 ألف برميل يومياً (100٪).

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنه من المنتظر تشغيل باقي الوحدات الصناعية (platforming Units) ووحدات معالجة تثبيت الناقثا، ووحدة إنتاج وقود الطيران، ووحدة إنتاج الإسفلت، فور إستقرار مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية الداخلية ( التوربينات البخارية).

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن أهم المنتجات النفطية والمتمثلة في الـــ (Gasoil, Fuel oil, Kerosene) ، قد أصبحت الان ضمن المواصفات، ويتم تحويلها إلى الخزانات المعدة لها.