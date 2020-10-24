قسم البحث الجنائي ببنغازي ينفي اتهامات الاغتصاب ويؤكد: نتعرض لحملة تشويه ممنهجة

أصدر قسم البحث الجنائي ببنغازي، بيانًا لتوضيح أسباب الهجوم عليه وتشويه صورته في هذا الوقت تحديدًا، مؤكدًا أن التاريخ يعيد نفسه تمامًا كتلك الأوقات التي كان فيها هذا القسم يهاجَم بحجة تكفير عناصره وأنهم لايحكمون شرع الله في أعمالهم وكان كل ماضاق بهذا القسم الخناق يقف دون ذلك أهالي ومواطني بنغازي.

وأوضح البيان، أن الآن وبعد مضي سنوات لا يعتبر عناصر هذا القسم كفرة، وإنما لا أخلاق لهم وقد تركوا أعمالهم وأنشغلوا باغتصاب البنات بل وبعضهم جعل من عناصر هذا القسم قضاة شرعيين يجبرون الأزواج على تطليق زوجاتهم، فبعد مرور حوالي 10 أيام من اتهام رئيس قسم البحث الجنائي المقدم أشرف الفايدي بضلوعه في الاتهامات، يجب التساؤل عن الأدلة والصور والمقاطع التي تحدثت عنها عناصر من برقة، كما يجب التساؤل عن علاقة الكتيبة 302 بالأمر والتي كثيرًا ماتخرج علينا برواية وفتنة جديدة خلف شعار القوات المسلحة.

وقال البيان، إنه إذا كان قسم البحث الجنائي قد قام بضبط أفراد تابعين للكتيبة 302 خالفوا القانون وصدر في حقهم أوامر ضبط وإحضار وتم تسليمهم للقضاء إستنادًا على عمل وطبيعة مهام هذا القسم، فكان من الأحرى بهذه الكتيبة تغليب المصلحة العامة ودعم هذه الخطوات لا تسخير جهودها ومقراتها في شن حرب غير شريفة والتدخل في شؤون ذات طابع مدني لاعلاقة للقوات المسلحة بها.

وأوضح البيان، أن القانون قد حدد وسائل ومراحل للشكوى والاتهام، أما التشويه في العلن وبث الفرقة اجتماعيًا واستدرار عطف الناس في مسائل حساسة دون سند ودليل دامغ، يعطي إشارة بأن النوايا سيئة، وأن هناك تشويه للشرطة بهدف خلق أجسام موازية وماهي إلا فترة حتى تتضح للجميع هذه النوايا.

وشدد البيان، على أن القسم أمام حملة لا تستهدفه ورئيسه فحسب، بل تستهدف المدينة والداخلية في مجملها ولا رد على هذا العبث إلا بالتضامن كصف واحد.

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