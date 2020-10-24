توافق أميركي روسي على آلية إدارة الأزمة الليبية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، الجمعة، عبر الهاتف مع السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، سبل حل الأزمات في سوريا وليبيا.

وأكد الطرفان أن إدارة الأزمات في ليبيا وسوريا يجب أن تستند إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد جدد دعوة بلاده للقوات الأجنبية بمغادرة البلاد والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم، مضيفاً أن واشنطن تتطلع إلى منتدى الحوار السياسي الليبي القادم ودعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة.

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