عن اعتقال بعيو.. الصداقة الليبية الأمريكية: نؤيد دعم واشنطن لحرية الصحافة بليبيا

همسة يونس -بوابة إفريقيا الإخبارية |

24 October, 2020

أعربت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية، عن ترحيبها بموقف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تجاه إدانة الاعتقال “غير القانوني” لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام “محمد بعيو”.

وأكدت الجمعية في بيان أصدرته في طرابلس، أنها تؤيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية الدائم والمعتاد لسيادة القانون في ليبيا وحرية الصحافة والإعلام و مكافحة الإفلات من العقاب، قائلة :”نقدر مساندة الولايات المتحدة الأمريكية عبر تاريخها للشعب الليبي في حقه الديمقراطي لممارسة حرية التعبير والمطالبة بإنفاذ العدالة وسيادة القانون وتحقيق السلام و التنمية”، بحسب نص البيان.

يشار إلى أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، كانت قد أعربت الخميس الماضي، عن إدانتها لاعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، حيث شددت السفارة الأمريكية، في تغريدة نشرتها عبر تويتر، على أن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون في ليبيا وحماية الصحفيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير.