البرلمان الموازي: اتفاق وقف إطلاق النار مبدئي

أكد مجلس النواب الموازي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف برعاية أممية هو اتفاق مبدئي والتحدي الحقيقي يكمن في تنفيذه والالتزام ببنوده.

وأكد مجلس النواب الموازي في بيان له أن هذا “الاتفاق لا يجب أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تعطيل العدالة وتجنيب من ارتكب جرائم في حق الشعب الليبي من الخضوع لها”.

ورحب المجلس بالاتفاق مؤكدا أن مسؤولية الالتزام ببنود الاتفاق من طرف قوات الجيش “تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي رعىهذا الاتفاق وشهد عليه” مشيرا إلى أن هذا الاتفاق “هو اتفاق مبدئي والتحدي الحقيقي يكمن في تنفيذه والالتزام ببنوده.