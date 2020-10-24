“وليامز” لـ”حفتر”: نقدر جهودك ودعمك لعمل لجنة 5+5

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن تقديرها للجهود التي بذلها المشير خليفة حفتر والدعم الذي قدمه للجنة العسكرية المشاركة في محادثات 5+5.

وعبرت وليامز لحفتر عن سعادتها بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف، مشيرة إلى أنه كان ثمرة جهود عظيمة من قبل أعضاء اللجنة العسكرية.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد أعلنت، الجمعة، “تتويج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف؛ بإنجاز تاريخي، إذ توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.

وأكدت البعثة، في إعلانها الذي طال انتظاره محليًا ودوليًا؛ أن هذا الإنجاز يمثل “نقطة تحول مهمّة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

وحول أبرز بنود الاتفاق الذي تمخض عن جولات ماراثونية من المحادثات العسكرية، اتفق الوفدان العسكريان، على إخراج المرتزقة من ليبيا خلال 3 أشهر، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة للشرطة وقوة عسكرية محدودة من عسكريين نظاميين.

كما اتفق الوفدان العسكريان على تصنيف الجماعات المسلحة تمهيدا لدمج أفرادها بمؤسسات الدولة، وإعادة تشكيل القوات المسؤولة عن تأمين المنشآت النفطية.

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