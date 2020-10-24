الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، اليوم السبت، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن دولة الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة”.

وأضافت الوزارة أن الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار الدائم ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

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