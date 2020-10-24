المؤسسة الوطنية للنفط: إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية بطاقة إنتاجية 60 ألف برميل يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية ودخولها العمل بمصفاة الزاوية بطاقة إنتاجية بلغت 60 ألف برميل يومياً.

وقالت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه من المتوقع تشغيل باقي الوحدات الصناعية ” وحدات المنصة” ووحدات معالجة تثبيت الناقثا ووحدة إنتاج وقود الطيران و وحدة إنتاج الأسفلت فور استقرار مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية الداخلية “التوربينات البخارية”.

وأشارت المؤسسة إلى أن أهم المنتجات النفطية والمتمثلة في الـــ” الغاز والوقود والكيروسين والنفط” قد أصبحت الآن ضمن المواصفات ويتم تحويلها إلى الخزانات المعدة لها.

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