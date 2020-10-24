هل انتصرت كتيبة ثوار طرابلس على “باشاغا” وتمكنت من تحجيم نفوذ مصراتة داخل العاصمة ؟

يبدو أن وزير داخلية الوفاق “فتحي باشاغا” رضخ لفكرة عدم الاصطدام بكتيبة “ثورا طرابلس” فيما يخص اعتقال محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المعين من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، بالقرار رقم ( 598 ) لسنة 2020 .

حيث جاء رد فعل “فتحي باشاغا” حول حادث اختطاف “بعيو” ضعيفا ويعكس رغبته في عدم الاصطدام بكتيبة ثوار طرابلس، حيث وجه بإحالة المخالفات القانونية الفاضحة التي قامت بها “جهات رسمية” إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وذلك في إشارة واضحة إلى قضية اختطاف محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، على يد كتيبة “ثوار طرابلس” التابعة حاليا لـ “وزارة دفاع الوفاق”.

وقال باشاغا في تدوينة الخميس الماضي على موقع “تويتر”: “لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية، ولا يمكن الدعوة بدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم، تتغير الأسماء والسلوك واحد” على حد زعمه.

وأضاف: “وزارة الداخلية (بحكومة الوفاق) رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة للأسف عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند من القانون، والداخلية أحالت الأمر لفخامة الرئيس (في إشارة إلى فائز السراج) احتراما للاختصاص وتدرج السلطات وفقا لمبادئ القانون والدولة المدنية”.

وجاءت تغريدة باشاغا، بعد إعلان بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، التي تقودها بالإنابة الأمريكية ستيفاني ويليامز، موقفها، ودعت للإفراج الفوري وغير المشروط عن بعيو الذي هاجمت “كتيبة ثوار طرابلس” منزله مساء الثلاثاء الماضي، واعتقلته مع ولديه، ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، هند عمار، وأطلقت سراحهم فيما بعد، وأصرت على استمرار احتجاز بعيو.

وجاء رد فعل “باشاغا” لعدم الاصطدام بكتيبة “ثوار طرابلس” التي اختطفت “بعيو” تحت مرأى ومسمع كل المسؤولين في ليبيا، ضاربة بعرض الحائط دور وزير داخلية الوفاق “باشاغا” في هذا الأمر.

وما يثبت تجاهل “كتيبة ثوار طرابلس” لوزير الداخلية “باشاغا” هو إذاعتها بيان، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، وسط انتشار عناصر مسلحة من «المليشيات» مزودة بمضادات للطيران تحاصر مقر المؤسسة الليبية للإعلام في مبنى قناة ليبيا الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس. وقالت “ثوار طربلس” في بيانها إن ثوار طرابلس وكامل المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، يؤكدون أن المدعو محمد بعيو ليس رمزا من رموز ثورتنا المباركة وليس ممن ضحوا بأنفسهم وليس له علاقة بنضالنا”، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان:” لن نرضى أن يحكم إعلامنا شخص بدون مبدأ أو توجه حر شريف ولن نرضى أن تذهب دماء شهدائنا هباءً منثورا”، على حد وصفهم. متابعين:” نرفض أن يمثلنا محمد بعيو، في ظل وجود رجال أكفاء في “بركان الغضب” قادرون وصالحون لتولي هذه المناصب والذين تعرضوا للتهميش والاستبعاد خلال الفترات الماضية.

ومن جانبه قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن «وزير المليشيات»- في إشارة إلى فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق- يؤكد بتغريدته أن من أمر باختطاف محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، هو أسامة جويلي آمر ما يعرف بالمنطقة العسكرية الغربية، وذلك بإحالته الأمر إلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، احتراما للتدرج، وفق تعبيره.

وأوضح “الصغير” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه التغريدة يحاول من خلالها وزير الميليشيات رفع الحرج عن نفسه في ضعف أدائه بواجبه في حماية المواطنين، متسائلا:” فما بالك المسؤولين معه بذات الكيان المغتصب السلطة؟”. وتابع:” رأينا جميعاً رتل الحماية الخاص بوزير المليشيات ولو وزع سيارتين فقط حول مقرات عمل وإقامة مسؤولي حكومتهم لكانت كفيلة بمنع أو تعطيل الاختطاف”.

واستطرد:” لم يفت وزير الميلشيات محاولة إظهار نفسه بمظهر المدني وهو القادم إلى منصبه عن طريق حرب بادي سنة 2018، وهو من مول حملته وانتخب كأمر ميليشيا حطين ومشهد محاصرته لمقر السراج وقت استجوابه خير دليل على تأصل المليشياوية في سلوكه رغم ما يحاول رفعه من شعارات”.

وفي سياق أخر، خرج علينا أسامة جويلي آمر ما تدعى غرفة العمليات المشتركة التابعة للوفاق، ليقرر ‘إحالة الصحافي “محمد بعيو” المختطف لدى مليشيا ثوار طرابلس إلى المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق “خالد سليمان” بتهمة الخيانة العظمى، الأمر الذ يؤكد دور “جويلي” في عملية الاختطاف.

ومن جانبه، وجه مجلس أعيان قبيلة أولاد بعيو، خطابا رسميا إلى مجلس أعيان مصراتة، للمطالبة بالتدخل للإفراج الفوري عن ابن قبيلتهم محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، والذي تم اعتقاله من قبل كتيبة «ثوار طرابلس» بأمرة أيوب أبو راس مساء الثلاثاء الماضي بعد قرار بوقف خطابات التحريض والعنف في وسائل الإعلام. وقال المجلس في بيانه:” إننا نحن المجتمعون بمجلس قبيلة أولاد بعيو نرفع إليكم الشكوى الواردة إلينا من عائلة محمد عمر بعيو، حيث تعرض بيته في طرابلس للهجوم المسلح وأسرته بالداخل وقبضوا عليه مع إثنين من أبنائه وسرقوا ثلاث سيارات خاصة ومصوغات أسرته وأموال نقدية”.

وتابع المجلس:” وسرقوا أيضا جوازات السفر والنقالات، ولفت البيان إلى أن الكتيبة استندت- بحسب ما ذكرت- على أمر بالقبض صادر من أسامة جويلي آمر ما يعرف بالمنطقة العسكرية الغربية، وقد أطلق سراح ابنيه، فيما يظل محمد بعيو، بحسب بعض المعلومات الواردة لا يزال محتجزا إلى الآن، وكما جرى العرف بمدينتنا مصراتة بأن أي تعدي عليها بخارج المدينة تتولاه المدينة عبر مجلس أعيانها ومجلسها البلدي ولا تتولى القبيلة ذلك إذ يقتصر تدخلها على القضايا التي تحدث داخل مصراتة فقط”.

وقالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن آمر ما تسمى “غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لمليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، طالب بعرض محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام- المختطف من قبل مليشيا ثوار طرابلس- على النيابة العامة في العاصمة وتوجيه التهم له بشكل رسمي، على حد زعمه.

وأضافت الوسائل الإعلامية ذاتها، أن إبراهيم بيت المال قال:” نؤمن بدولة القانون وحق كل مواطن في الدفاع عن نفسه لأن ذلك من مبادئ وقيم ثورة فبراير”، على حد تعبيره.

وطالب إبراهيم بيت المال، في وقت سابق، من المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج سحب قرار تعيين “محمد بعيو”، حسبما أفادت مليشيا “بركان الغضب على صفحتها على “فيسبوك”.

جدير بالذكر أن عدة صفحات ناطقة باسم المليشيات المسلحة وعلى رأسها “بركان الغضب” كانت قد أعلنت أن كتيبة “ثوار طرابلس” قد ألقت القبض على رئيس هيئة الإعلام بحكومة الوفاق، بعد قراره بحظر خطاب الكراهية أو نشر ما يتعلق بما أسماها “الحرب الأهلية” على القنوات ووسائل الإعلام التابعة لسلطته، وحظر أيضا ظهور شعار “بركان الغضب” على القنوات الرسمية. ونشر فرج شيتاو، الذي يقدم نفسه في وسائل إعلام باعتباره صحافي، وهو شقيق مراد شيتا وأحد عناصر ما يسمى بـ”سرايا بنغازي”، على صفحته بـ”توتير”، صورة لمحمد بعيو بعد إلقاء القبض عليه، معلقا عليها:” هذا مصير من يقوم بإزدراء شهداء عملية بركان الغضب، ويصفهم بضحايا الحرب الأهلية”.

ويبقى السؤال: هل كشفت عملية خطف بعيو ضعف “فتحي باشاغا” أمام كتيبة ثوار طرابلس التي سبق لها وأن تحدت باشاغا في أكثر من مناسبة، وهل أعطت مؤشرا على بداية انحسار نفوذ مصراتة في طرابلس..؟