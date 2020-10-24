أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية ودخلوها للعمل، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية 60 ألف برميل يوميًا.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنه من المنتظر تشغيل باقي الوحدات الصناعية ووحدات معالجة تثبيت النافتا، ووحدة إنتاج وقود الطيران، ووحدة إنتاج الإسفلت، فور استقرار مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية الداخلية « التوربينات البخارية».

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وتقدّم رئيس و أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر إلى رئيس واعضاء لجنة الإدارة وجميع العاملين بشركة الزاوية لتكرير النفط على جهودهم في إعادة تشغيل الوحدة.

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