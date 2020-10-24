لقاء منتظر بين عقيلة صالح وبوريطة مساء اليوم

يلتقي مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية المغربية، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح،بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حسب مصادر دبلوماسية في الرباط.

وستتركز مباحثات حول مآل مخرجات جولتي الحوار الليبي في منتجع بوزنيقة(جنوب الرباط)،حول تحديد معايير وآليات اختيار المناصب المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

كما سيلتقي عقيلة صالح ،الاثنين المقبل، برئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، وعدد من المسؤولين المغاربة، لاطلاعهم على تطور الأوضاع في ليبيا، بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الدائم، وسبل تطبيقه على أرض الواقع.

ورجحت مصادر استمرار الزيارة الى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان عقيلة صالح، قد وصل صباح اليوم للرباط، بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، وتأتي الزيارة بعد يومين من زيارة رئيس مجلس الدولة الليبي ،خالد المشري.

كما تتزامن مع اشادات دولية وعربية، بالتوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار بين الليبين في جنيف .