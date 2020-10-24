بلومبيرغ تكشف مستقبل النفط الليبي

كشفت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير نشرته، مستقبل إنتاج النفط في ليبيا، وقالت إن العودة السريعة وارتفاع الإنتاج للنفط الليبي جاءت أسرع من المتوقع.

وأضافت الوكالة أن الاستئناف السريع لإنتاج النفط الليبي بعد الهدنة أدى إلى زيادة الضغط على أسعار الخام، حيثُ هبط خام برنت 1.6 بالمئة إلى 41.77 دولار للبرميل مع جلسة إغلاق يوم الجمعة ليواصل انخفاضه في 2020 إلى 37 بالمئة.

وتوقعت “بلومبيرغ” أنه إذا ارتفع إنتاج ليبيا اليومي إلى مليون برميل بالسرعة التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط، فستجعل مهمة أوبك +، التي تحاول كبح الإمدادات ودعم الأسعار، أكثر صعوبة.

يشار إلى أن تحالف أوبك وشركاء من بينهم روسيا سيجتمعون الشهر المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج، حيثُ ستدرس المجموعة ما إذا كانت ستؤجل خطة لتخفيف تخفيضات الإنتاج في يناير.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” قد نشرت مطلع أكتوبر الجاري تقريرا توقعت فيه أن يبلغ الإنتاج النفطي في ليبيا “مليون برميل يوميًا” مع حلول شهر مارس المقبل، وذلك في حال استمرار الاستقرار الذي تشهده منطقة الحقول والموانئ النفطي.

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