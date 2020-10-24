اختتام دورة حول مستجدات كورونا في غريان

أخبار ليبيا24
اختتمت في مدينة غريان دورة تدريبية تنشيطية لفرق الرصد و الاستجابة السريعة حول مستجدات جائحة كورونا نظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.
وشهدت الدورة مشاركة 54 من عناصر فرق الرصد و الاستجابة السريعة من الأطباء وفنيي الصحة العامة وفنيي المختبرات و مكافحة العدوى وإدخال البيانات ببلديات غريان ، الرجبان ، الزنتان ، كاباو، جادو، يفرن ، نالوت ، ظاهر الجبل ، القواليش ، مزدة ، وازن ، ككلة ، الحوامدز
وتضمنت الدورة التدريبية التي تواصلت ليومين حوارات وتدريبات ودروس التعامل ومكافحة فيروس كورونا المسبب لكوفيد –19 ضمن سلسلة دورات ينظمها المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وتناولت الدورة التدريبية عدداً من الموضوعات الهامة حول فيروس كورونا المسبب لكوفيد – 19.
وشملت الدورة تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة الاوبئة التي تحدث على الصعيد العالمي ويتم خلالها تعريف المشاركين بأدوات وانشطة تقصي الأوبئة والتعامل معها.
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