اختتام دورة حول مستجدات كورونا في غريان

أخبار ليبيا24

اختتمت في مدينة غريان دورة تدريبية تنشيطية لفرق الرصد و الاستجابة السريعة حول مستجدات جائحة كورونا نظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

وشهدت الدورة مشاركة 54 من عناصر فرق الرصد و الاستجابة السريعة من الأطباء وفنيي الصحة العامة وفنيي المختبرات و مكافحة العدوى وإدخال البيانات ببلديات غريان ، الرجبان ، الزنتان ، كاباو، جادو، يفرن ، نالوت ، ظاهر الجبل ، القواليش ، مزدة ، وازن ، ككلة ، الحوامدز