ليبيا الان

اللواء المسماري: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وعلى “أردوغان” حزم حقائبه للمغادرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن القيادة العامة جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه مطلوب بعض التنازلات لأجل مصلحة ليبيا الأن، مؤكدا أن اتفاق جنيف يتوافق مع أهداف القوات المسلحة بمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم بثه على الصفحة الرسمية للناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم السبت.

وشدد “المسماري” على أن القوات المسلحة ملتزمة بشكل كامل باتفاق جنيف، قائلا “الكرة بملعب الطرف الآخر”، مؤكدا ان اتفاق جنيف يحتاج إلى ضامن رئيسي لتطبيقه.

وقال “المسماري” إنه لا مكان للإرهابيين في مستقبل ليبيا، وأن “أردوغان” هو الوحيد الذي يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ولكن القوات المسلحة ستتمسك به، قائلا “على أردوغان أن يحزم حقائب جنوده ويذهب عن هذه الأرض الطيبة”.

ولفت “المسماري” إلى أن الجيش سيتجاوز التحديات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، متمنيا أن ما حدث في جنيف يحدث في الاتفاقين السياسي والاقتصادي.

وقدم “المسماري” التحية للأمم المتحدة على جهودها في الأزمة الليبية، متمنيا أن يأتي قرار وقف إطلاق النار بحلا سياسيا، مؤكدا أن الجيش رحب في السابق ببيان برلين والتف حوله كل رجال القوات المسلحة، وسنذهب مع المجتمع الدولي لأننا نريد نقل ليبيا من الفوضى إلى السلام.

 

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أردوغان اتفاق وقف إطلاق النار اللواء أحمد المسماري جنيف

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كم مرة كدبت على الليبين يا مخنتي ههههههههههه غرب ليبيا محرقت العملاء غرب ليبيا مصنع الرجال

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  • حفتر ناك كل اخوانك فى ليبيا واستطاع ان يحمى ابار النفط التى سال امام خريطتها لعاب كلب ترامب اردوغان وهى الان بعيد عن شنبه وفخر ليبى شريف ان يعتز بدور مصر العظيم فى دعم الجيش الوطنى فى تحرير اقلبمى برقة وفزان بالكامل والهلال النفطى وسرت وجنوب اقليم طرابلس وما تبقى خالى من اى ثروة نفطية وذات كثافة سكانية عالية بدون نفط ولا حاجة

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  • معظم سكان غرب ليبيا داعمين للمشير خليفة حفتر رغم انف القلة الاخوانية الغبية الحقيرة بدليل انهم استعانوا باحتلال ومرتزقة من الخارج نتيجة رفض اهالى طرابلس ان يحاربوا الجيش معهم رغم تهديد المليشيات والان ومع رحيل المرتزقة خلال ثلاث شهور وسيطرة الجيش الوطنى على كل شبر سنعلقك انت وابوك من بيضانك ونعلق امك من بزازها لانها لم تحسن تربيتك ياساقط

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  • بارادة شعبية سيكون الرئيس خليفة حفتر العام القادم اول رئيس منتخب من اول جولة بما يتمتع به من شعببة جارفة لدوره فى سحق الارهاب والاخوان بليبيا الف مبروك مقدما للمشير رغم انف الاخوان الصراصير

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  • اخبار العام القادم :-
    الرئيس خليفة حفتر يفتتح بطولة افريقيا لكرة القدم فى استاد الشهيد معمر القذافى بطرابلس وحضر حفل الافتتاح سيف الاسلام القذافى نائب الرئيس .

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