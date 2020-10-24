عاجل// المسماري: أردوغان الوحيد الذي رفض اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم السبت، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان هو الوحيد الذي رفض اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
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قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم السبت، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان هو الوحيد الذي رفض اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
لانه الوحيد الذى لبس خازوق جديد فى ليبيا بعد خوازيق اخرى فى كل مكان وشكله مسخرة فى انقرة حتى قال انه زعيم المعارضة ان اردوغان يفكر بعقلية العصر الحجرى وقال عنه احمد داود اوغلو رئيس الوزراء السابق انه فضح تركيا فى الخارج فكاذا اقول بعد ذلك !!
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