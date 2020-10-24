عاجل ليبيا الان

عاجل// المسماري: أردوغان الوحيد الذي رفض اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم السبت، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان هو الوحيد الذي رفض اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لانه الوحيد الذى لبس خازوق جديد فى ليبيا بعد خوازيق اخرى فى كل مكان وشكله مسخرة فى انقرة حتى قال انه زعيم المعارضة ان اردوغان يفكر بعقلية العصر الحجرى وقال عنه احمد داود اوغلو رئيس الوزراء السابق انه فضح تركيا فى الخارج فكاذا اقول بعد ذلك !!

    رد