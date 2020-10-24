عاجل// المسماري: أردوغان الوحيد الذي رفض اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم السبت، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان هو الوحيد الذي رفض اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

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