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عاجل// المسماري: تركيا تعرقل حل الأزمة الليبية بوجودها في البلاد

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم السبت، إن تركيا تعرقل عملية حل الأزمة الليبية بتدخلها في شؤون البلاد.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • اردوغان يغرق الان فى كل مكان يوجد فيه خازوق احمر فى ليبيا وشرق المتوسط وادلب وارمنيا وقال عنه زعماء المعارضة التركية بالامس ان اردوغان يغكر بعقلية العصر الحجرى وقال اخر ان اردوغان فضح تركيا بالخارج واقول انا ان اردوغان اتناك من طوب الارض واصبح كلب اجرب

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