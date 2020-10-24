عاجل// المسماري: تركيا تعرقل حل الأزمة الليبية بوجودها في البلاد

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم السبت، إن تركيا تعرقل عملية حل الأزمة الليبية بتدخلها في شؤون البلاد.

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