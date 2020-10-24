عاجل// المسماري: تركيا تعرقل حل الأزمة الليبية بوجودها في البلاد

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم السبت، إن تركيا تعرقل عملية حل الأزمة الليبية بتدخلها في شؤون البلاد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم السبت، إن تركيا تعرقل عملية حل الأزمة الليبية بتدخلها في شؤون البلاد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
اردوغان يغرق الان فى كل مكان يوجد فيه خازوق احمر فى ليبيا وشرق المتوسط وادلب وارمنيا وقال عنه زعماء المعارضة التركية بالامس ان اردوغان يغكر بعقلية العصر الحجرى وقال اخر ان اردوغان فضح تركيا بالخارج واقول انا ان اردوغان اتناك من طوب الارض واصبح كلب اجرب
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