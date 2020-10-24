بالفيديو والصور..حملة نظافة واسعة تجتاح بني وليد

متابعات
تتواصل حملة النظافة الواسعة التي انطلقت بمدينة بني وليد منذ أيام، بمشاركة و تضافر جهود العديد من الأطراف منها المجلس البلدي ببني وليد وبمشاركة الشركات الخاصة وشركة الخدمات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر الليبي فرع بني وليد والأندية الرياضية بالمدينة.
و قد شملت هذه الحملة العديد من المناطق ببني وليد بدءا بمكب النفايات بمنطقة الحي الصناعي وبعض المكبات الرئيسية بالمدينة وصولا مدخل مدينة بني وليد الشمالي ( وادي دينار ) اليوم، مرورا بعديد المناطق بالمدينة و الحملة مازالت متواصلة.
وقد لاقت #الحملة_التطوعية_الأهلية_
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك