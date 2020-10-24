بالفيديو والصور..حملة نظافة واسعة تجتاح بني وليد

متابعات

تتواصل حملة النظافة الواسعة التي انطلقت بمدينة بني وليد منذ أيام، بمشاركة و تضافر جهود العديد من الأطراف منها المجلس البلدي ببني وليد وبمشاركة الشركات الخاصة وشركة الخدمات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر الليبي فرع بني وليد والأندية الرياضية بالمدينة.

و قد شملت هذه الحملة العديد من المناطق ببني وليد بدءا بمكب النفايات بمنطقة الحي الصناعي وبعض المكبات الرئيسية بالمدينة وصولا مدخل مدينة بني وليد الشمالي ( وادي دينار ) اليوم، مرورا بعديد المناطق بالمدينة و الحملة مازالت متواصلة.

وقد لاقت #الحملة_التطوعية_الأهلية_ للنظافة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي و استحسانا كبيرا من الأهالي و متابعي الحملة.

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