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ندوة سياسية لنقابة المعلمين في ليبيا بمدينة المرج حول حوار تونس

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظمت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، اليوم السبت، ندوة سياسية في مدينة المرج حول جلسة الحوار السياسي المقرر تنظيمه بتونس في شهر نوفمبر المقبل، وفق ما أفاد به الناشط السياسي عمر الراشد ل “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

 وانعقدت الجلسة بحضور شخصيات سياسية وأعيان ومشايخ القبائل ونشطاء في المجتمع المدني بالمنطقة الشرقية، ومن بينهم شخصيات معنية بالمشاركة في متلقي الحوار السياسي الليبي بتونس، من ذلك الحاج مسعود عمر عبد المولى والحاج بوبكر عيسى عوض.

وناقش المشاركون في الندوة آليات الحوار السياسي والثوابت الوطنية لليبيا.

وأكد المشاركون تمسكهم بالسيادة الوطنية لليبيا، مؤكدين دعمهم للجيش وقيادته، مشددين على أن الجيش الليبي هو صمام الأمان للوطن والمواطن.

 كما شدد المشاركون في هذه الندوة على ضرورة تفعيل المصالحة الوطنية الحقيقية وضرورة الخروج من الأزمة بإرادة ليبية ليبية خالصة، وفق المصدر ذاته

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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