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الليبية لحقوق الإنسان: نأمل من البعثة الأممية فتح الأبواب للاستفتاء على الدستور والوصول لانتخابات نزيهة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت المنظمة الليبية لحقوق الانسان اليوم السبت على أن الوصول إلي اتفاق لوقف دائم وشامل لإطلاق النار ، وحلحلة ملفات الأسري والمختطفين ، وإعادة النازحين والمهجرين  وجبر الضرر ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد ، مطلب كل الليبيين بلا استثناء ، داعية إلى ألا يعزز هذا الاتفاق من مبدأ الإفلات من العقاب.

وحمل البيان أطراف النزاع المسؤولية كاملة علي ما حدث من قتل ودمار وانتهاكات جسيمية لحقوق الإنسان ، مؤكدة أن هذا الاتفاق كان من الممكن عقده بأرض الوطن  وبإحدي المدن الليبية ، قبل اللجوء للبنادق والمدافع الثقيلة والمتوسطة ، وبل والطائرات ، والاستعانة بالمرتزقة والمقاتلين من عدد من الدول العربية والاقليمية  .

وعبرت المنظمة عن أملها في أن تقوم البعثة الأممية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق  النار ، والإشراف على كل الترتيبات العسكرية والأمنية ، وخاصة  خروج المرتزقة من ليبيا ، وفتح أبواب التواصل بين كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا  ، وإنجاح الاستفتاء علي الدستور ، والوصول لانتخابات حرة ونزيهة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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