الخليج العربي للنفط: إعادة تشغيل حقل النافورة النفطي في زمن قياسي

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، السبت، إعادة تشغيل حقل النافورة النفطي التابع للشركة في زمن قياسي.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن إعادة تشغيل حقل النافورة النفطي جاء بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط أمس الجمعة، عن رفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف.

وأضافت الشركة أن رئيس لجنة الإدارة المكلف لشركة الخليج العربي للنفط ، فضل الله احتيتة، أعطي تعليماته لجميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة بالاستعداد والتجهيز للبدء في استئناف العمليات الإنتاجية بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول وميناء الحريقة طبرق التابعة للشركة.

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