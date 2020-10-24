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كورونا يضغط على المرافق الصحية في بنغازي

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل الأطقم الطبية والطبية المساعدة في مدينة بنغازي مجهوداتها للحد من تفشي جائحة كورونا ورعاية المرضى المصابين بالفيروس في مراكز الإيواء وخاصة داخل مركز بنغازي الطبي.

وخلال جولة قامت بها عدسة “218” في برج الأمل بالمركز الطبي وتحديداً عند المرور على غرف العناية المركزة، رصدت عدداً قليلاً داخل غرف العناية مقارنةً بفترة بداية انتشار فيروس كورونا، وأوضح الطاقم الطبي ثمة زيادة خلال هذا الأسبوع في عدد الإصابات بالفيروس.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بينها 578 إصابة جديدة بينها 153 حالة في بنغازي، كما سجلت المدينة 9 حالات وفاة جديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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