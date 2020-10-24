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بمجهودات أهالي الغريفة.. مهرجان التمور والزيتون يفتح أبوابه

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وسط إجراءات احترازية مشددة، انطلقت فعاليات مهرجان الغريفة للتمور والزيتون في دورته الأولى، بحضور جمع من الشخصيات وأهالي المدينة، وبمشاركة عدة جهات مختصة بإنتاج وصناعة أطعمة ومشروبات التمور والزيتون.

وعبّر الحضور عن امتنانهم للقائمين على المهرجان لأهميته البالغة في تشجيع المزارعين على الاهتمام بالإنتاج المحلي من ثمار الأشجار المباركة وتسويقه محليا ودوليا.

وشهد المهرجان إقامة معرض قدمت فيه الجهات المشاركة أجود أنواع التمور والزيتون.

يشار إلى أن المهرجان نُظّم بمجهودات ذاتية من أهالي مدينة الغريفة ويستمر لمدة يومين بهدف منح جميع المشاركات فرصة لعرض منتجات النخيل والزيتون، كما سيقام حفل الختام لتكريم المشاركين ومنظمي المهرجان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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