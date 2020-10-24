“بنغازي الطبي” يبدأ الاعتماد على أجهزة تشخيصية حديثة

أشرفت مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي على بدء تشغيل جهازين للأشعة المقطعية داخل المركز وذلك بعد انتهاء أعمال تركيب ومعايرة ثلاثة أجهزة للتصوير المقطعي “CT-Scan ” التابعة للمركز والمورّدة حديثًا.

وأشارت العريبي إلى اعتماد جهاز التصوير المقطعي الحديث نوع فوجي، والذي يتميز بوجود 128 شريحة تقدم صورا واضحة جداً وبإمكانه تصوير حالات الأوعية الدموية العليا والسفلى والشرايين التاجية.

وسيشرع المركز الطبي ببنغازي في إجراء الفحوصات باستخدام التقنيات التي يتيحها كل جهاز بدءًاً من يوم السبت.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي مركز بنغازي الطبي لتطوير خدماته ولاسيما في ظل ما تشهده المدينة وعموم البلاد من تفشي جائحة كورونا دون إهمال الحالات الصحية الأخرى المتعددة.

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