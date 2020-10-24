اللواء أحمد المسماري: مُلتزمون التزامًا كاملا باتفاق جنيف

بنغازي 24 أكتوبر 2020 (وال)-قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم السبت، إن القيادة العامة للقوات المسلحة ملتزمة “التزامًا كاملا باتفاق جنيف”، مشيرًا إلى أن “الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر”.

وأوضح المسماري-خلال مؤتمر صحفي -قائلا: “الأطراف التي شاركت في اتفاق جنيف، تفاهمت منذ اليوم على أنه لا نقاش بشأن المصلحة الليبية العليا .. وأحيي باسم القائد العام الضباط الذين شاركوا في هذا الحوار من الطرفين، كلهم تخرجوا من الكليات العسكرية الليبية، ونجحوا في الوصول إلى هذا الاتفاق الوطني الجيد”.

وأضاف المسماري: “نحن جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار .. وسنتجاوز التحديات التي ستواجه بنفس الروح الوطنية والإصرار”.

وتابع المسماري: “الاتفاق يحتاج إلى ضامن حقيقي ونزيه، وقوة رادعة لتنفيذ الخطوات، وليست هناك مشاكل كثيرة في الواقع، ويحتاج الجميع إلى تقديم بعض التنازلات، ويتذكر أن الوطن أعلى من كل شيء”.

وتابع المسماري: “اتفاق جنيف يتوافق مع أهدافنا بمكافحة الإرهاب .. ولا مكان للإرهابيين في مستقبل ليبيا، وسنذهب مع المجتمع الدولي لنثبت للعالم ما قلناه منذ سنوات؛ فنحن نُقاتل من أجل السلام، ونحن ننقل ليبيا من الفوضى والإرهاب إلى الأمن والسلام”.

وتابع المسماري: “نتمنى أن ينطبق ما حدث في جنيف على الاتفاق السياسي والاقتصادي، لأن المواطن يتحمل حاليًا أعباء كثيرة جدًا يجب أن تحل في أسرع وقت”. (وال- بنغازي) ر ت

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