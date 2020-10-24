مشروع لتعبيد طرق حيوية في بلدية الزاوية الغرب

تحت إشراف مكتب مشروعات بلدية الزاوية الغرب، باشرت البلدية تنفيذ مشروع لصيانة الطرق الفرعية داخل البلدية، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات المنفذة لتعبيد طريق المدخل الرئيسي للبلدية ومصرف الوحدة والمدخل الرئيسي لطريق الحسي في بلدة أبوعيسى بمسافة 700 متر طول وعرض 8 أمتار.

ويتضمن المشروع تركيب خط المياه بنفس الطريق وصيانة ورصف الطريق الرابطة بين الحرشة و”أبوعيسى” بطول كيلومترين وتعبيد طريق كلية التربية “أبوعيسى” بمسافة 500 متر.

وبدأ العمل الفعلي في صيانة عدد من الطرق الأخرى في نطاق بلدية الزاوية الغرب ويستمر العمل لحين إنهاء المشروعات الموقعة من طرف البلدية مع الشركات المنفذة.

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