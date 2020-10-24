بلدية سبها تبحث إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمهاجرين بحضور ” الهجرة الدولية”

عقد مكتب التنسيق والتواصل بالمنظمات الدولية والمحلية بالمجلس البلدي سبها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس البلدي سبها، و مركز جنوب ليبيا، بكل من رئيس اتحاد الجاليات الإفريقية سبها، و برنامج الأغذية العالمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة الهجرة الدولية .

وبحسب إيجاز صحفى لبلدية سبها، ناقش الإجتماع عدة محاور من أهمها التعريف بالمركز، والحديث حول بنود الاتفاق والشراكة بين المركز و بلدية سبها ، إضافة إلى التباحث في آلية التعاون والتفاهم وعقد الشراكات مع هذه المنظمات في كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بقضية الهجرة، والتي يعمل عليها مركز جنوب ليبيا للدراسات الاستراتيجية، وبحوث الهجرة بالشراكة مع المجلس البلدي سبها .

وتم مناقشة مشروع مشترك لإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمهاجرين كمرحلة أولى في إطار العمل المشترك ، وأيضاً حصر النازحيين والمهجرين لتقديم يد العون والمساعدة لهم خلال أنشطة مستقبلية