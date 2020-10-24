قياس حرارة وتعقيم وأحيانا “وجبة إفطار” لطلبة كاباو

تتواصل الامتحانات في مدارس مدينة كاباو بجبل نفوسة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

واعتاد جميع طلبة مدرسة الشهداء في مدينة كاباو على البروتوكول قبل دخولهم للمدرسة لأداء الامتحانات، وتتضمن الإجراءات قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخول المدرسة من قبل المسعفة الصحية للمدرسة، وتعقيم أيادي جميع الطلبة عند دخولهم للفصل.

وفي بعض الأحيان توفر إدارة المدرسة وجبة إفطار لكل طالب أثناء دوامهم لدعمهم نفسيا حسب ميزانية المدرسة، فيما يقدم مكتب الخدمات الصحية وشركة المتقين للمعدات الطبية وبعض الجهات الأخرى، دعما لهؤلاء الطلبة.

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