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قياس حرارة وتعقيم وأحيانا “وجبة إفطار” لطلبة كاباو

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل الامتحانات في مدارس مدينة كاباو بجبل نفوسة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

واعتاد جميع طلبة مدرسة الشهداء في مدينة كاباو على البروتوكول قبل دخولهم للمدرسة لأداء الامتحانات، وتتضمن الإجراءات قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخول المدرسة من قبل المسعفة الصحية للمدرسة، وتعقيم أيادي جميع الطلبة عند دخولهم للفصل.

وفي بعض الأحيان توفر إدارة المدرسة وجبة إفطار لكل طالب أثناء دوامهم لدعمهم نفسيا حسب ميزانية المدرسة، فيما يقدم مكتب الخدمات الصحية وشركة المتقين للمعدات الطبية وبعض الجهات الأخرى، دعما لهؤلاء الطلبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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