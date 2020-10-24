فرنسا مُرحبة بالاتفاق الليبي: خطوة مهمة نحو الاستقرار

رحّبت فرنسا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، في جنيف، وهنأت الأطراف على شعورها بالمسؤولية وأشادت بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان منشور على صفحة السفارة بموقع “فيسبوك”، السبت، إن نجاح المفاوضات المباشرة في إطار مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 برعاية الأمم المتحدة، يُظهر تطلع جميع الليبيين إلى السيادة في مواجهة التدخل الخارجي.

وأضاف: “يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة، الأمر الذي يتطلب وقف العمليات العسكرية، وخروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات، وتوحيد الجميع في مكافحة الإرهاب، ووقف الانتهاكات، وحظر الأسلحة، وفقًا للمبادئ المتفق عليها في مؤتمر برلين ومباحثات الغردقة في مصر”.

وأكد البيان ترحيب فرنسا بالحوار السياسي الليبي المقبل في تونس، والتزامها بإحراز تقدم شامل تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف إجراء انتخابات سريعة على أساس المعايير التي وافق عليها الليبيون، داعية إلى إشراك دول جوار ليبيا بشكل كامل في هذه العملية.

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