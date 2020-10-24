ليبيا الان

فرنسا مُرحبة بالاتفاق الليبي: خطوة مهمة نحو الاستقرار

تم النشر منذُ 18 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت فرنسا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، في جنيف، وهنأت الأطراف على شعورها بالمسؤولية وأشادت بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان منشور على صفحة السفارة بموقع “فيسبوك”، السبت، إن نجاح المفاوضات المباشرة في إطار مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 برعاية الأمم المتحدة، يُظهر تطلع جميع الليبيين إلى السيادة في مواجهة التدخل الخارجي.

وأضاف: “يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة، الأمر الذي يتطلب وقف العمليات العسكرية، وخروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات، وتوحيد الجميع في مكافحة الإرهاب، ووقف الانتهاكات، وحظر الأسلحة، وفقًا للمبادئ المتفق عليها في مؤتمر برلين ومباحثات الغردقة في مصر”.

وأكد البيان ترحيب فرنسا بالحوار السياسي الليبي المقبل في تونس، والتزامها بإحراز تقدم شامل تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف إجراء انتخابات سريعة على أساس المعايير التي وافق عليها الليبيون، داعية إلى إشراك دول جوار ليبيا بشكل كامل في هذه العملية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • رسالة الى اليهودي الماسوني ماكرون
    الاسلام السياسي المتطرف : هو صناعة حراس المعبد الذي أنت أحد أعضائها ياماكرون وتعمل باوامرها ياسارق ذهب ليبيا انت والامارات باوامر يهودية ياماسوني .
    والاسلام السياسي المتطرف الذي تتحدث عليه من (الأخوان – القاعدة – المقاتلة – داعش) : ممول من المخابراتكم الفرنسية – والبريطانية – الامريكية – برعاية حراس المعبد ياسارق.
    من يقول يعمل ليل نهار على سرق جبل الذهب الليبية والنفط السوري في سوريا واموال تونس ونفط اليمن مواردها الاقتصادية من يبتز في الدول الخليج بدفع الاموال لهم من سرق قارة افريقيا من حتل وقتل شعوب العالم من أجل سرقة مورادهم الاقتصادية والطبيعة وشرد الشعب الفلسطيني أنتم الدول الشيطانية فرنسا – بريطانيا – امريكا – اسرائيل ومعكم كلاب المعبد الامارات – قطر – السعودية فأنتم عبارة عن عصابات لسرقة ونهب ثروات الشعوب فالامم المتحدة عبارة عن كمشة حرايمة لسرقة الشعوب ومثلكم مثل الجماعات الارهابية التايعة لكم الأخوان – القاعدة – المقاتلة – داعش والممولة من من قبل مخابراتكم .
    ونقولوا لك : بإن تنظيماتك الصهيونية – الماسونية – الشيطانية التابعة لحراس المعبد ومقرها الفاتيكان وأنت أحد اعضائهم شر على العالم .

    رد