عاجل// مصراتة.. إجمالي العينات التي تم الكشف عنها داخل المختبر المرجعي فرع مصراتة بلغ 28312 عينة منذ بداية عملهم

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، السبت، أن إجمالي عدد العينات التي تم الكشف عنها داخل المختبر المرجعي فرع مصراتة بلغ 28312 عينة منذ بداية عملهم.

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