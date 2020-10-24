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عاجل// مصراتة.. إجمالي العينات التي تم الكشف عنها داخل المختبر المرجعي فرع مصراتة بلغ 28312 عينة منذ بداية عملهم

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، السبت، أن إجمالي عدد العينات التي تم الكشف عنها داخل المختبر المرجعي فرع مصراتة بلغ 28312 عينة منذ بداية عملهم.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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